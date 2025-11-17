دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025".. السعودية ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية

وأحرز لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، خليفة العميري، الميدالية البرونزية لمسابقة سلاح الأبيه، بعد خسارته من صاحب ذهبية المسابقة الأوزبكي ميرخان تيمروف 13 – 15، حيث انتقل العميري لهذا الدور بعد فوزه على الكويتي عبدالرحمن المانع في دور 32 بنتيجة 15 – 5، والتركي دوروك إيرولكفيك 15 – 9، ثم تغلبه في ربع النهائي على الأوزبكي يرليك سرتاي 15 – 14.