دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025".. السعودية ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، هاني النخلي، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة رمي القرص، التي جرت أمس الاثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025"، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض.
وجاء فوز النخلي بالذهبية، بعد أن رمى لمسافة 30.92م و950 نقطة، ونال الأردني أحمد هندي الميدالية الفضية بـ893 نقطة، والعراقي حسين خفاجي الميدالية البرونزية بـ881 نقطة.
وخطف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الواثب حسين آل حزام، المركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالعصا، التي جرت أمس الاثنين، بعد أن قفز لمسافة 5.65م.
ونال العداء عبدالعزيز العطافي، المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 100م، بعد أن جاء ثانيًا بزمن 10.32 ثانية، وحصلت عمان على الذهبية، والكاميرون على البرونزية.
وأحرز لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، خليفة العميري، الميدالية البرونزية لمسابقة سلاح الأبيه، بعد خسارته من صاحب ذهبية المسابقة الأوزبكي ميرخان تيمروف 13 – 15، حيث انتقل العميري لهذا الدور بعد فوزه على الكويتي عبدالرحمن المانع في دور 32 بنتيجة 15 – 5، والتركي دوروك إيرولكفيك 15 – 9، ثم تغلبه في ربع النهائي على الأوزبكي يرليك سرتاي 15 – 14.
وبهذه الميداليات، ارتفع الرصيد السعودي إلى 33 ميدالية (9 ذهبيات، 4 فضيات، 20 برونزية).
فاز المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 للرجال، على نظيره الجزائري، بنتيجة 14 – 13، وخسر من المنتخب البحريني 11 – 20، في افتتاح منافسات المسابقة التي جرت أمس الاثنين في المسار الرياضي.
وفي سيدات 3×3، خسر الأخضر أمام أذربيجان 8 – 21، وساحل العاج 10 – 16.
ويلتقي أخضر السلة للسيدات بتركيا عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي تتبعها مواجهة أخضر الرجال أمام مصر عند السادسة مساءً.
يبحث فريق السعودية لكرة اليد، عن خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي المسابقة كأول المجموعة الثانية، عندما يلاقي نظيره الكويتي، عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.
ويدخل الأخضر اللقاء بفوزين على العراق والبحرين، حيث تتنافس السعودية والبحرين والكويت على خطف المركزين الأول والثاني للتأهل لنصف النهائي.
تأهل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، رائد الجدعاني، إلى نهائي 1500م الذي يُقام غدًا الأربعاء في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز، بعد أن أنهى تصفيات السباق الذي جرى أمس الاثنين بزمن 4.02.58 دقيقة والمركز الخامس.
يستكمل المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته بالدورة الإسلامية، بتواجده في خمس منافسات، بداية من العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وينهي اللاعب محسن الدبوس مشاركته في العشاري التي تشهد إقامة أربع مسابقات اليوم، يليه سامي اليامي وفيصل مغربي في تصفيات سباق 800م الساعة 10:45 صباحًا، ثم عبدالعزيز العطافي في تصفيات 200م عند الثانية عشرة ظهرًا.
وتُقام عند السادسة مساءً، نهائي مسابقة الوثب الثلاثي بمشاركة سامي بخيت، ثم نهائي 400م حواجز عند الثامنة مساءً بمشاركة نايف السبيعي، ثم ختام مسابقة العشاري بإقامة منافسات رمي الرمح وسباق 1500م.
وفي منافسات القوى البارالمبية، تتواجد ناضا الحميداني في مسابقة دفع الجلة تصنيف F56 عند العاشرة صباحًا، وحيدر سلامي في مسابقة رمي القرص تصنيف F57 عند الحادية عشرة صباحًا.
يحتضن ميدان الجنادرية، عند الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، المنافسات التأهيلية لمسابقة الهجن في الدورة الإسلامية، على مسافة 2 كم.
ويُقام اليوم شوطان لفئة الرجال، فيما تختتم المنافسات الخميس المقبل، بإقامة شوط لمسافة 8 كم للجنسين، يليه شوط نهائي للرجال ومثله للنساء لمسافة 2 كم.
ويمثل أخضر الهجن في أشواط الرجال والنساء كل من: عزيز الحويطي، وأحمد الجهني، وخلود الشمري، وهديل الشريف، إلى جانب هجانة 17 دولة عربية وإسلامية.
يفتتح لاعبا المنتخب السعودي للمصارعة، منذر جندو وحسن برناوي، مشاركة فريق السعودية في الدورة الإسلامية، عند العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في بوليفارد رياض سيتي.
ويواجه جندو نظيره القطري، في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، على أن يلتقي برناوي نظيره الأوزبكي في وزن 77 كجم.
يواصل الفريق السعودي للمبارزة مشاركته بالدورة الإسلامية، بتواجد اللاعبين إبراهيم الهديب وعبدالعزيز التويجري في منافسات سلاح الفويل عند التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، على أن تُقام منافسات سلاح الأبيه للسيدات عند الواحدة ظهرًا بمشاركة ندى عابد وضي العميري.