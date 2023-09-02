خلال الفترة من 6-12 سبتمبر الجاري.. أبها تستضيف مجموعة الأخضر الأولمبي في تصفيات كأس آسيا

تستضيف مدينة أبها مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا "قطر 2024"، التي تُقام خلال الفترة من 6-12 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات (لبنان، كمبوديا، ومنغوليا)، إضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي.
ومن المقرر أن تصل بعثات المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة العاشرة إلى مدينة أبها بعد غد الاثنين، على أن يقام يوم الثلاثاء المقبل الاجتماع التنسيقي والفني والمؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات الأربعة.
وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا قد أسفرت عن وجود الأخضر الأولمبي في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات (كمبوديا، لبنان ومنغوليا).
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري من دور واحد بالتجمع، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الـ11 إلى النهائيات بجانب أفضل 4 منتخبات حاصلة إلى المركز الثاني؛ لينضموا إلى المنتخب القطري صاحب الضيافة.
يُذكر أن كأس آسيا تحت 23 عامًا مؤهلة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". علمًا بأن المنتخب الأولمبي هو حامل لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تُوج بها العام الماضي لأول مرة في تاريخه.