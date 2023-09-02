خلال الفترة من 6-12 سبتمبر الجاري.. أبها تستضيف مجموعة الأخضر الأولمبي في تصفيات كأس آسيا

يُذكر أن كأس آسيا تحت 23 عامًا مؤهلة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". علمًا بأن المنتخب الأولمبي هو حامل لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تُوج بها العام الماضي لأول مرة في تاريخه.