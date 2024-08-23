العروبة يتعاقد مع الآيسلندي "يوهان بيرغ غودموندسون" لاعب بيرنلي الإنجليزي

وتعاقدت إدارة النادي مع لاعب خط الوسط الآيسلندي "يوهان بيرغ غودموندسون" قادمًا من بيرنلي الإنجليزي لم يكشف عن تفاصيلها؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول في دوري روشن للمحترفين من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025م.