العروبة يتعاقد مع الآيسلندي "يوهان بيرغ غودموندسون" لاعب بيرنلي الإنجليزي

أعلنت إدارة نادي العروبة الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، اليوم الجمعة، إبرام صفقتين محلية، وأخرى أوروبية؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الموسم الرياضي الجديد 2024/ 2025.
وتعاقدت إدارة النادي مع لاعب خط الوسط الآيسلندي "يوهان بيرغ غودموندسون" قادمًا من بيرنلي الإنجليزي لم يكشف عن تفاصيلها؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول في دوري روشن للمحترفين من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025م.
ويعتبر لاعب الوسط "يوهان بيرغ غودموندسون" أول لاعب آيسلندي في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
وأنهت إدارة نادي العروبة إجراءات التعاقد رسميًّا مع لاعب خط الوسط عبدالملك الشمري لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي التعاون.