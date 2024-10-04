حدث تاريخي والعالم يترقّب.. "أول بطولة احترافية دولية للتنس النسائي بالرياض"

تستعدّ العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أول بطولة احترافية للتنس النسائي على أراضيها؛ حيث تتوجّه أنظار عشّاق الرياضة في العالم نحو العاصمة السعودية التي ستستقبل نخبة من أفضل لاعبات التنس العالميات، في حدث تاريخي غير مسبوق.
وتُقام البطولة في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر في جامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة أفضل 8 لاعبات من فئة الفردي والزوجي ضمن رابطة محترفات التنس في البطولة الختامية لموسم 2024.
ويمثّل هذا الحدث انطلاقةً لاتفاقية جديدة تمتدّ لثلاث سنوات بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس، وتمهّد نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 الطريق لحقبة جديدة لرياضة التنس النسائية على مستوى المملكة، ولاسيما مع اعتماد الرياض كمقرّ رئيسي لجولة رابطة محترفات التنس حتى عام 2026.
وتتماشى استضافة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض مع استراتيجية الاتحاد السعودي للتنس، الرامية لإلهام مليون شخص على ممارسة رياضة التنس بحلول عام 2030؛ الأمر الذي يسهم في كتابة واقع جديد لرياضة التنس على مستوى المنطقة.
وتعليقًا على هذا الموضوع: قالت أريج المطبقاني رئيسة الاتحاد السعودي للتنس: "نشهد حماسًا كبيرًا في المملكة مع اقتراب موعد نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض؛ حيث تستعدّ العاصمة لاستقبال نخبة من أبرز لاعبات التنس العالميات، وسط أجواء تنافسية عالمية المستوى".
وأضافت: "تتمتّع هذه الرياضة بقدرة استثنائية على إلهام الشباب السعودي، وهدفنا جذب مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030 يشهد تقدُّمًا ملموسًا، كما ظهر في الورش التدريبية المجتمعية التي أطلقتها رابطة محترفات التنس في مختلف أنحاء العاصمة الأسبوع الماضي، ومع تبقّي 30 يومًا فقط على أول منافسة من نوعها بين ألمع أسماء التنس العالمية، نحن على أعتاب بداية فصل جديد لهذه الرياضة في المملكة العربية السعودية".