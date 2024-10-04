حدث تاريخي والعالم يترقّب.. "أول بطولة احترافية دولية للتنس النسائي بالرياض"

وأضافت: "تتمتّع هذه الرياضة بقدرة استثنائية على إلهام الشباب السعودي، وهدفنا جذب مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030 يشهد تقدُّمًا ملموسًا، كما ظهر في الورش التدريبية المجتمعية التي أطلقتها رابطة محترفات التنس في مختلف أنحاء العاصمة الأسبوع الماضي، ومع تبقّي 30 يومًا فقط على أول منافسة من نوعها بين ألمع أسماء التنس العالمية، نحن على أعتاب بداية فصل جديد لهذه الرياضة في المملكة العربية السعودية".