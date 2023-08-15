أهداف "فيرمينو" و "كورونادو" وبقير تتنافس على الأجمل.. في الجولة الأولى لدوري روشن

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الثلاثاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الأولى من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.