أهداف "فيرمينو" و "كورونادو" وبقير تتنافس على الأجمل.. في الجولة الأولى لدوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الثلاثاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الأولى من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
ووقع اختيار الفريق الفني الذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف التونسي سعد بقير لاعب أبها في شباك الهلال، والذي سجله بطريقة جميلة عند الدقيقة 33 من زمن المباراة، عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء، هزت شباك الحارس عبد الله المعيوف.
واختارت اللجنة أيضًا الهدف الأول للنجم البرازيلي فيرمينو المنتقل حديثًا للأهلي الأول بمرمى الحزم ،علمًا بأن نجم ليفربول السابق سجل ثلاثية فريقه في المباراة التي انتهت(3-0).
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الهدف الأول لإيغور كورونادو لاعب الاتحاد بمرمى الرائد، والذي سجله بتصويبة لولبية جميلة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس.
يُشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.