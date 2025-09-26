الاتفاق يقسو على ضمك بثلاثية ويستعيد نغمة الانتصارات في دوري روشن

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل أولًا عبر الأرجنتيني فانتين فادا عند الدقيقة 38، بعدما استغل خطأ دفاعيًا ليطلق قذيفة استقرت في سقف المرمى. لكن فرحة ضمك لم تدم طويلًا، إذ رد الاتفاق سريعًا بعد أقل من 90 ثانية، حين سجل خالد الغنام هدف التعادل من متابعة عرضية الجنوب أفريقي موهاو نكوتا.