الاتفاق يقسو على ضمك بثلاثية ويستعيد نغمة الانتصارات في دوري روشن

نجح فريق الاتفاق في العودة إلى سكة الانتصارات بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج أرضه على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2025/26.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل أولًا عبر الأرجنتيني فانتين فادا عند الدقيقة 38، بعدما استغل خطأ دفاعيًا ليطلق قذيفة استقرت في سقف المرمى. لكن فرحة ضمك لم تدم طويلًا، إذ رد الاتفاق سريعًا بعد أقل من 90 ثانية، حين سجل خالد الغنام هدف التعادل من متابعة عرضية الجنوب أفريقي موهاو نكوتا.
وفي الشوط الثاني، واصل الاتفاق ضغطه ليضيف الغنام الهدف الثاني (57) بذات الطريقة بعد متابعة عرضية نكوتا، قبل أن يصنع الهدف الثالث حين مرر كرة بينية رائعة للهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انفرد بالحارس البرازيلي كوين سيلفا وأسكنها الشباك (64).
وحاول ضمك العودة في الدقائق المتبقية دون أن يشكل خطورة حقيقية، لتنتهي المواجهة بفوز الاتفاق 3-1.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط صاعدًا إلى المركز السابع في سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد ضمك عند نقطة واحدة ليبقى في المركز السادس عشر.