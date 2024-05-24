بالفيديو .. أهداف "الدوسري" و"آل عقل" و"توزي" الأجمل في الجولة 33 من دوري روشن

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الجمعة، عن أجمل ثلاثة أهداف تمّ تسجيلها في الجولة 33 من الموسم الرياضي 2023/ 2024م، ومن المقرّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".