بالفيديو .. أهداف "الدوسري" و"آل عقل" و"توزي" الأجمل في الجولة 33 من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف الثلاثة المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الجمعة، عن أجمل ثلاثة أهداف تمّ تسجيلها في الجولة 33 من الموسم الرياضي 2023/ 2024م، ومن المقرّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى؛ على هدف سالم الدوسري نجم فريق الهلال أمام الطائي.
كما اختارت اللجنةُ أيضًا هدفَ اللاعب السعودي محمد آل عقل متوسط ميدان فريق الرياض، في مرمى النصر، والذي سجله بتسديدة مقصية رائعة تجاوزت الحارس "دافيد أوسبينا".
ويدخل أيضًا سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدفُ البرتغالي "توزي" لاعب الحزم، في مرمى الفتح، والذي سجله من ركلة حرة ثابتة استقرّت في سقف المرمى.