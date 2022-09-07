بعد تعليق عقوبة "حمدالله".. رئيس الاتحاد "الحائلي" معقبًا: هذا ما يؤكد توخي العدالة

قدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، الشكر لمجلس التحكيم الرياضي، بمناسبة تعليق عقوبة مهاجم الفريق الكروي الأول المغربي عبد الرزاق حمدلله.
وتلقت إدارة الاتحاد، اليوم الأربعاء، خطاب تعليق عقوبة إيقاف عبد الرزاق حمدالله، بعد موافقة من مركز التحكيم الرياضي.
وعبر الحائلي عبر حسابه الشخصي بموقع" تويتر" قائلًا: "حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبد الرزاق حمدالله".
واختتم: "هذا ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية".