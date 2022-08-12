مع بقاء 100 يوم على انطلاق كأس العالم.. تعرَّف على ملاعب المونديال الثمانية

مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر باتت الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة على أتم الجهوزية، كما أنها ستكون لافتة للنظر على أقل تقدير.
وسينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور في ملعب البيت. وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يومًا، ويُسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.
ستكون بطولة هذا العام النسخة الثانية والعشرين من الحدث العالمي الرائع لكرة القدم، والأولى التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وكل ملعب سيتم تشغيله بواسطة ألواح الطاقة الشمسية، وسيكون مجهزًا أيضًا بأنظمة تبريد معدة للتقليل من ارتفاع درجة الحرارة، في حين أن بعضها الآخر سيكون مكيفًا بالهواء الخارجي. وسيتم تفكيك أحد الملاعب بالكامل، بينما ستبقى ستة من الملاعب بنصف مقاعدها، في حين سيتم إرسال بقية المقاعد إلى الدول النامية.
- السعة: 60.000 متفرج
- الموقع: الخور
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية، مباراة في دور الـ16، مباراة في ربع النهائي ومباراة في قبل النهائي
المشجعون الذين يصلون إلى هذا الملعب الذي تبلغ سعته 60 ألف مشجع لم يروا شيئًا كهذا من قبل. يغطي هيكل الخيمة العربية العملاق الملعب بأكمله، ويقع في شمال مدينة الخور. سوف يستضيف الملعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2022 ومباريات أخرى حتى الدور قبل النهائي.
تقع مدينة الخور على بعد 35 كيلومترًا شمال العاصمة الدوحة، وهي مدينة تشتهر بالغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، وسحرها يغري سكان الصحراء بالذهاب إلى الساحل بشكل تقليدي. لقد جعلت قدرة الخور على الجمع بين الثقافات خيارًا طبيعيًّا لإقامة أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 فيها.
- السعة: 40.000 متفرج
- المكان: الدوحة
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16 ومباراة في ربع النهائي
جاء افتتاح ملعب الثمامة لاستضافة نهائي كأس الأمير الـ49 في 22 أكتوبر 2021. وكانت المباراة القريبة من قلب جميع القطريين مناسبةً مناسبة لافتتاح ملعب غارق في الثقافة المحلية.
يقع ملعب الثمامة على بعد 12 كيلومترًا جنوب أفق الدوحة المتلألئ، وسوف يستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر حتى ربع النهائي.
تم استلهام تصميم الملعب من الغافية، وهي قبعة منسوجة بطريقة تقليدية في المنطقة، وهي ترمز إلى شباب قطر. بعد اختتام البطولة من المقرر أن يتم تخفيض سعة الملعب إلى 20 ألف مقعد، مع افتتاح عيادة اسبيتار الرياضية وفندق في الموقع.
- السعة: 45.416 متفرجًا
- الموقع: الريان
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16، مباراة تحديد المركز الثالث
في مايو 2017 احتفلت قطر بإعادة افتتاح ملعبها المحبوب من خلال حفل تدشين مذهل، وباستضافة نهائي كأس الأمير. واستعدادًا لمباريات كأس العالم 2022 في قطر استضاف الملعب مباريات كأس الخليج العربي وكأس العالم للأندية، فضلاً عن بطولة العالم لألعاب القوى.
تم تسليم ملعب خليفة الدولي بحلته الجديدة من قِبل مؤسسة اسباير زون، أحد المساهمين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
يقع الملعب في وسط جميع ملاعب 2022، وهو يلعب دورًا محوريًّا في هذه البطولة، التي ستجعلها جغرافيتها الفريدة وأنظمة النقل المتقدمة بها أفضل بطولة كرة قدم دولية على الإطلاق.
- السعة: 40.000 متفرج
- الموقع: الريان
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16
جاء فجر جديد مثير في واحدة من أكثر مدن قطر التاريخية، التي تقع بالقرب من الدوحة في طريقها إلى المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة؛ إذ فتحت بوابة الصحراء أبوابها على العالم في 18 ديسمبر 2020 مع بداية رائعة، شملت نهائي كأس الأمير.
تشتهر الريان، حيث يقع ملعب أحمد بن علي، بحبها للتقاليد والثقافة المحلية، فضلاً عن فريق كرة القدم الذي يتمتع بشعبية كبيرة، نادي الريان الرياضي. المجتمع المترابط هنا ملتزم بشدة بالفريق، الذي سوف يستضيف ملعبه الجديد ما يصل إلى 40 ألف مشجع في مباريات كأس العالم 2022 حتى الدور ربع النهائي.
- السعة: 40.000 متفرج
- الموقع: الوكرة
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16
يقع في جنوب مدينة الوكرة، حيث تم افتتاح ملعب الجنوب بسعة 40 ألف متفرج في 16 مايو 2019 من خلال نهائي كأس الأمير، الذي شهد فوز فريق الدحيل على نظيره السد. امتلأت مدرجات ملعب الجنوب بشكل كامل خلال مباراة قبل نهائي النسخة الـ24 من كأس الخليج العربي في ديسمبر 2019 عندما واجهت قطر منافستها السعودية.
تعتبر الوكرة واحدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في قطر، وكانت منذ فترة طويلة مركزًا للغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك. القوارب الشراعية التقليدية المستخدمة في هذه الرياضة ألهمت تصميم ملعب الجنوب. في حفل الافتتاح احتفل عرض مذهل قبل المباراة بتراث الوكرة. وكانت المهندسة المعمارية العراقية زها حديد هي التي صممت الشكل المستقبلي الجريء للملعب.
سوف يستمتع المشجعون في هذا الملعب بأجواء كأس العالم، وسوف يشهد الأحداث حتى دور الـ16.
- السعة: 45.350 متفرجًا
- الموقع: الريان
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16، مباراة في ربع النهائي
مرحبًا بكم في ملعب المدينة التعليمية، وهي مركز نابض بالحياة للمعرفة والابتكار، وفيها ملعب مميز، يتسع لنحو 45 ألف مشجع.
تميز الانتهاء رسميًّا من ملعب المدينة التعليمية في 15 يونيو 2020 ببرنامج تلفزيوني خاص لعرض الملعب الثالث الجاهز لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
سوف يستمتع المشجعون بملعب المدينة التعليمية لكأس العالم لكرة القدم، الذي سوف يستضيف المباريات حتى الدور ربع النهائي من البطولة.
وكما يوحي اسمه، تُعدُّ الأوساط الأكاديمية والابتكار في صميم المجتمع؛ إذ إن الملعب محاط بجامعات رائدة. وسيتم تخفيض قدرته الاستيعابية إلى النصف في نهاية البطولة، مع التبرع بـ20 ألف مقعد للدول النامية حول العالم لتعزيز نمو هذه الرياضة.
- السعة: 40.000 متفرج
- المكان: الدوحة
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16
تعرف على أحد معالم تطوير الملاعب والفعاليات الضخمة: ملعب 974؛ إذ إن تصميم ملعب 974 المبتكر مستوحى من التجارة والملاحة البحرية في جميع أنحاء العالم. 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، إضافة إلى العدد الدقيق لحاويات الشحن المستخدمة في البناء.
يتميز الملعب المبتكر الذي يتسع لـ40 ألف مقعد بتصميم رائع، وسيكون أول ملعب في البطولة قابل للتفكيك بشكل كامل في تاريخ كأس العالم. يضع هذا معيارًا جديدًا في الاستدامة، ويقدم أفكارًا جديدة جريئة في التخطيط لإرث البطولة.
بعد مشاركته في استضافة مباريات خلال دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر سيفسح الملعب الطريق أمام تطوير الواجهة البحرية؛ ليستمتع بها السكان المحليون.
- السعة: 80.000 متفرج
- المكان: الدوحة
- المباريات: 5 مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الـ16، مباراة في ربع النهائي، مباراة في قبل النهائي ومباراة النهائي
سيجسد ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مقعد طموح قطر وشغفها بمشاركة منطقة غرب آسيا مع العالم. هنا سيقام نهائي كأس العالم 2022 في قطر، الذي يتابعه المليارات من جميع أنحاء العالم.
بمجرد انتهاء نهائيات كأس العالم 2022 سيتحول ملعب لوسيل إلى مساحة مجتمعية، تشمل المدارس والمتاجر والمقاهي والمرافق الرياضية والعيادات الصحية. سيسمح هذا المركز المجتمعي متعدد الأغراض للناس بالعثور على كل ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد، السقف الأصلي لملعب كرة القدم.
أثناء عملية التحويل ستتم إزالة معظم مقاعد الملعب البالغ عددها 80 ألفًا، والتبرع بها لمشاريع رياضية؛ ما سينقل الإرث الاستثنائي لهذه الساحة، وقليلاً من تاريخ كأس العالم، إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء العالم.