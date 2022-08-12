مع بقاء 100 يوم على انطلاق كأس العالم.. تعرَّف على ملاعب المونديال الثمانية

وكل ملعب سيتم تشغيله بواسطة ألواح الطاقة الشمسية، وسيكون مجهزًا أيضًا بأنظمة تبريد معدة للتقليل من ارتفاع درجة الحرارة، في حين أن بعضها الآخر سيكون مكيفًا بالهواء الخارجي. وسيتم تفكيك أحد الملاعب بالكامل، بينما ستبقى ستة من الملاعب بنصف مقاعدها، في حين سيتم إرسال بقية المقاعد إلى الدول النامية.