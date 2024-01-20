بطولة آسيا 2023: عُمان تتمسك بحظوظها بالتأهل للدور التالي عبر بوابة تايلاند

يتطلع منتخب عُمان لتعويض خسارته في الجولة الأولى عندما يواجه تايلاند غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس آسيا قطر 2023.