بطولة آسيا 2023: عُمان تتمسك بحظوظها بالتأهل للدور التالي عبر بوابة تايلاند

يتطلع منتخب عُمان لتعويض خسارته في الجولة الأولى عندما يواجه تايلاند غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس آسيا قطر 2023.
ويلعب في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها غدًا الأحد أيضًا منتخب قرغيزستان مع منتخب السعودية على ملعب أحمد بن علي.
وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام تايلاند، في حين لا يزال رصيد كل من عُمان وقرغيزستان خاليًا من النقاط.
ويبحث المنتخب العماني عن تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض خسارة الجولة الأولى، وتعزيز فرصته في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي.
في المقابل، يسعى منتخب تايلاند للخروج بنتيجة إيجابية للتمسك بحظوظه بالتأهل، ولاسيما أنه تنتظره مباراة قوية في الجولة الختامية أمام المنتخب السعودي.