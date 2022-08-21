الاتفاق يفتح ملف لقاء الطائي.. ويكشف عن إصابة نعيم

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.