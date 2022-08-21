الاتفاق يفتح ملف لقاء الطائي.. ويكشف عن إصابة نعيم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعبه الرديف.
يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة الطائي مساء الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022 /23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب وسط الاتفاق نعيم السليتي بموضع إصابته في الحوض بأحد المستشفيات الخاصة في خارج المملكة بأنها مطمئنة وما يحتاج إليه هو الخضوع إلى برنامج تأهيلي تدريجي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.