لوغان مارتن.. بطل جولة الدرعية الافتتاحية في كأس العالم للدراجات الاستعراضية

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الدراج الأسترالي لوغان مارتن بلقب منافسات المحترفين ضمن المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، والتي أقيمت على "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية، إحدى المحطات الست من جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية؛ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.
وأقيمت البطولة المؤهِّلة نقاطُها لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس؛ وذلك خلال الفترة من الـ10 وحتى الـ18 من فبراير الجاري، ولأول مرة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
ونال البطل الأسترالي حاملُ ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، لقب البطولة بعد أن حصد 93.5 نقطة؛ فيما حقق المركز الثاني الدراجُ الأمريكي ماركوس كريستوفر برصيد 92.4 نقطة، وجاء مواطنه الدراج براين فوكس برصيد 90.1 نقطة.
كما توجت "أضواء العريفي" نائب وزير الرياضة، الدراجةَ الأمريكية هانا روبرتس بلقب الجولة الافتتاحية في منافسات المحترفين "سيدات"، والميدالية الذهبية بعد حصدها 89.4 نقطة، وحلت الدراجة الصينية جيا كي صن ثانيًا وحققت الميدالية الفضية برصيد 87.00 نقطة، وجاءت الدراجة الأمريكية بيرريس بينيغاس ثالثًا وحققت الميدالية البرونزية برصيد 85.4 نقطة.
وضمن منافسات الهواة، توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج الروسي "جميل أحمدزيانوف" بعد حصده 90 نقطة، وحل ثانيًا وحقق الميدالية الفضية المجري بولاسيك كيندي برصيد 84.4 نقطة؛ فيما جاء الدراج السعودي يوسف محمد ثالثًا وحقق الميدالية البرونزية برصيد 72.8 نقطة.
وشارك في منافسات البطولة أفضلُ الدراجين والدراجات من جميع أنحاء العالم؛ حيث قدموا مستويات مميزة وأكثر الحركات صعوبة، في البطولة التي حظيت باهتمام كبير؛ حيث أصبحت الدراجات الاستعراضية رياضة أولمبية، وهو ما رفع مستويات التحدي والمنافسة فيها.
وشهدت البطولة حضور أعداد كبيرة من العائلات برفقة أطفالهم والجمهور بمختلف الفئات من عشاق الرياضات الحضرية في قرية الدرعية الرياضية؛ للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة.
وجذبت الفعاليات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية -التي أقيمت لمدة 4 أيام- الجمهورَ بمختلف الفئات؛ حيث اشتملت على عدد من الأنشطة الرياضية (الباركور، التزلج، البريك دانس)، وكذلك العروض الترفيهية والرياضية والتجارب المتنوعة، والموسيقى الحية "الدي جي"، والفعاليات الرياضية والعروض الحرية، مع تخصيص مساحة لعشاق الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، إضافة إلى استمتاع الزوار بالعروض التوضيحية، وورش العمل الشيقة، والعروض الخاصة التي قدّمها نخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، ووجود مجموعة من المطاعم والمحال التجارية.