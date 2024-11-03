التشكيل المثالي للجولة التاسعة من دوري روشن.. "باسوغوغ" الأفضل

وحصل الكاميروني كريستيان باسوغوغ لاعب الأخدود على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة التاسعة وفقاً لموقع "أوبتا"، حيث نال اللاعب تقييم (8،9) درجات، نظير تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام العروبة، والتي انتهت بفوز الأخدود برباعية نظيفة.