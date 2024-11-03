التشكيل المثالي للجولة التاسعة من دوري روشن.. "باسوغوغ" الأفضل

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من دوري روشن.
وبحسب موقع (أوبتا) المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم، فإن الشباب استحوذ على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة التاسعة، فيما غابت أندية الاتحاد والنصر والأهلي عن التشكيل.
ووقع اختيار "أوبتا" على أربعة لاعبين من الشباب ولاعبين من الاخدود، ومثلهما من الخليج، ولاعب من الهلال متصدر جدول الترتيب وضمك والقادسية.
وحصل الكاميروني كريستيان باسوغوغ لاعب الأخدود على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة التاسعة وفقاً لموقع "أوبتا"، حيث نال اللاعب تقييم (8،9) درجات، نظير تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام العروبة، والتي انتهت بفوز الأخدود برباعية نظيفة.
حراسة المرمى: كاستيلس 8،2(القادسية).
الدفاع: كانسيلو 6.9 (الهلال) سعيد الربيعي 7.8 (الأخدود)، روبرت رينان 7،2 (الشباب)، بيدرو ريبوتشو 7،4 (الخليج).
الوسط: جوانكا 8،7 (الشباب)، مصعب الجوير 7،9 (الشباب)، نكودو 8،0 (ضمك )، كريستيان باسوغوغ 8،9 (الأخدود).
الهجوم: عبدالرزاق حمدالله 7،9 (الشباب)، عبدالله آل سالم 8،2 (الخليج).