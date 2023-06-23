الهلال يقدّم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن رغبة الهلال القوية في التعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب نادي ليل الفرنسي، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية إن الهلال قدم بالفعل عرضًا كبيرًا للمدرب البرتغالي، إذ جعل النادي السعودي التعاقد مع فونسيكا ضمن أولوياته، وهو مستعد للتفاوض مع ليل مع اقتراب انتهاء عقد المدرب معه.
وأشار الصحفي إلى أن الهلال الذي يقترب من العديد من اللاعبين مثل (برناردو سيلفا، لوكاكو، جوندوجان)، يجد في أسلوبه ما يمكنه من جلب الألقاب لهم.
وبحسب ما ذكر الصحفي فإن المدرب يضع الهلال كأولوية عن الاستمرار مع النادي الفرنسي.
ويعد المدرب باولو البالغ 50 عامًا، من المدربين المميزين في كرة القدم، فقد قضى مع نادي شاختار الروسي 3 مواسم، فاز خلالها بالدوري والكأس ثلاث مرات.