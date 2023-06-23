الهلال يقدّم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا

وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية إن الهلال قدم بالفعل عرضًا كبيرًا للمدرب البرتغالي، إذ جعل النادي السعودي التعاقد مع فونسيكا ضمن أولوياته، وهو مستعد للتفاوض مع ليل مع اقتراب انتهاء عقد المدرب معه.