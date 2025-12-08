الإصابة تُبعد جهاد ذكري من معسكر الأخضر في قطر

ويُلاقي "الأخضر" نظيره الفلسطيني، الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي لكأس العرب، بعدما حل وصيفًا في مجموعته عقب الخسارة من نظيره المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب لوسيل، ضمن ختام مباريات المجموعة الثانية من البطولة.