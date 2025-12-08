الإصابة تُبعد جهاد ذكري من معسكر الأخضر في قطر

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرڤي رينارد، اللاعب جهاد ذكري من معسكر "الأخضر" في قطر، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدَّم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي بيّن - بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته - حاجة اللاعب إلى برنامجٍ علاجي وتأهيلي.
ويُلاقي "الأخضر" نظيره الفلسطيني، الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي لكأس العرب، بعدما حل وصيفًا في مجموعته عقب الخسارة من نظيره المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب لوسيل، ضمن ختام مباريات المجموعة الثانية من البطولة.