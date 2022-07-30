تسجيل 8706 مطايا في الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وستقطع هذه الهجن المشاركة نحو 59 كم، تصدرت خلالها الهجن السعودية قائمة الأكثر مشاركة بواقع 6016 مطية، تليها الهجن القطرية بـ1123 مطية، ثم الإماراتية بـ1000 مطية، و319 من الكويت، و169 من عمان، 60 مطية من البحرين، و18 مطية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعود ملكيات هذه المطايا لـ1827 مالكًا من 7 دول.