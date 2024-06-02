معهد إعداد القادة يُعلن توقيع خمس اتفاقيات مع جهات رياضية استثمارية ضمن مسار "واعد"

من جهتها، أوضحت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة المرزوقي أن هذه الاتفاقيات تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل السعودي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الرياضة، بوصفه من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة، حيث يركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الرياضي مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها.