معهد إعداد القادة يُعلن توقيع خمس اتفاقيات مع جهات رياضية استثمارية ضمن مسار "واعد"

نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، شهد نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، اليوم الأحد، توقيع معهد إعداد القادة خمس اتفاقيات مع كلٍّ من شركة السعودية للجولف، وشركة رياضة المحركات السعودية، وشركات أندية الاتفاق والهلال والرائد الاستثمارية.
وجرت مراسم التوقيع اليوم بين مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، وممثلي الجهات الخمس في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقيات بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ضمن "مسار واعد"؛ والذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية، وتمكينها، وتأهيلها، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني.
من جهتها، أوضحت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة المرزوقي أن هذه الاتفاقيات تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل السعودي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الرياضة، بوصفه من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة، حيث يركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الرياضي مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها.
ويقوم البرنامج على توفير التدريب على رأس العمل، من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة للمستجدين، أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية.
يشار إلى أن معهد إعداد القادة قد نظّم في وقت سابق ورشة عمل، تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، في إطار جهود العمل المشترك مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.