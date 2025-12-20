الاتحاد: نقل مباراتنا أمام ناساف في نخبة آسيا إلى ملعب الإنماء

تقرر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في موعدها المقرر يوم الثلاثاء المقبل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، حيث كان من المقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.