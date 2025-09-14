الرياض يحصد أول ثلاث نقاط في دوري روشن .. من بوابة النجمة

حقق فريق الرياض الأول لكرة القدم، أول انتصاراته هذا الموسم على حساب ضيفه النجمة بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
لم يمهل الرياض ضيفه الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس وبادر للهجوم المبكر محاولًا استثمار الموقف بهدف يربك حسابات النجمة الوافد الجديد لدوري المحترفين، وهو ما تحقق قبل مرور الدقيقة الأولى على الانطلاقة، حينما حوّل البرتغالي خوسيه توزي عرضية خليل عبسي برأسه داخل الشباك "كأسرع هدف في الدوري حتى الآن".
وتحمّل دفاع النجمة العبء الأكبر بعد ضغط الرياض المتكرر، وكان الوصول إلى مرمى الحارس البرازيلي فيكتور براجا مسألة وقت فقط جراء الفرص العديدة لأصحاب الضيافة الذين نجحوا بالفعل في تعزيز تقدمهم بعد أن تابع المهاجم السنغالي مامادو سيلا كرة مرتدة من الحارس في الشباك عند الدقيقة 19.
أما بداية الشوط الثاني فقد اختلفت كثيرًا عن سابقتها، حيث تحولت المبادرة لصالح النجمة الذي بدا أكثر رغبة في تقليص النتيجة، وهو ما تأتى له فعلًا في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب البرازيلي لازارو فينيسيوس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس الكندي ميلان بوريان عن التصدي لها.
وأكمل أصحاب الضيافة المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى الدولي العراقي إبراهيم بابيش البطاقة الصفراء الثانية ليطرده الحكم محمد السماعيل وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع.
ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على صعيد النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز أول للرياض هذا الموسم، في حين تلقى النجمة الهزيمة الثانية تواليًا له في دوري المحترفين.
بهذه النتيجة، تحصل الرياض على أول ثلاث نقاط احتل من خلالها المركز الثامن مؤقتًا، بينما بقي النجمة من دون أي نقطة في المركز الخامس عشر.