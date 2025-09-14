الرياض يحصد أول ثلاث نقاط في دوري روشن .. من بوابة النجمة

أما بداية الشوط الثاني فقد اختلفت كثيرًا عن سابقتها، حيث تحولت المبادرة لصالح النجمة الذي بدا أكثر رغبة في تقليص النتيجة، وهو ما تأتى له فعلًا في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب البرازيلي لازارو فينيسيوس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس الكندي ميلان بوريان عن التصدي لها.