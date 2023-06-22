العليان يتوج بفضية السباحة في الألعاب العالمية ببرلين

يذكر أن المنتخبات السعودية تواصل مشاركتها في الدورة، حيث خاض منتخب الكرة الطائرة 3 مواجهات ضد (تنزانيا وهنغاريا وجامايكا)، ضمن الدور التمهيدي، كان الفوز من نصيبه في اثنتين فيما خسر واحدة، كما تغلب منتخب كرة السلة على نظيره الإيطالي، كذلك لعبت تصفيات كرة اليد التي شارك بها منتخبا السيدات والرجال.