مدرب إنتر ميلان "إنزاغي" : شكرًا للسعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي

قدّم مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي شكره للمملكة العربية السعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وتوِّج بها فريقه بفوزه على منافسه إي سي ميلان بنتيجة 3-0، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض ، مساء أمس الأربعاء .
وقال سيميوني خلال حديثه: "السعودية بلد مضياف، جعلني أنا والفريق نستمتع بالأوقات التي قضيناها هنا، أملك العديد من الأصدقاء في المملكة، وأكرر شكري لهم على هذا التنظيم الرائع للحدث".
وعن المباراة، أعرب المدرب الإيطالي عن سعادته لتحقيق ثاني أهدافه هذا الموسم، بعد أن حقق الهدف الأول بالتأهل من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف: "واجهنا فريقًا قويًّا بمدرب رائع، لكنها كانت مواجهة مثالية من فريقي، قدَّم فيها اللاعبون أداءً رائعًا يتسم بالصلابة، ونحن الآن نتشوّق لحمل الكأس إلى جماهيرنا في ميلانو".