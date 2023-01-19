مدرب إنتر ميلان "إنزاغي" : شكرًا للسعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي

وعن المباراة، أعرب المدرب الإيطالي عن سعادته لتحقيق ثاني أهدافه هذا الموسم، بعد أن حقق الهدف الأول بالتأهل من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف: "واجهنا فريقًا قويًّا بمدرب رائع، لكنها كانت مواجهة مثالية من فريقي، قدَّم فيها اللاعبون أداءً رائعًا يتسم بالصلابة، ونحن الآن نتشوّق لحمل الكأس إلى جماهيرنا في ميلانو".