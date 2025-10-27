"الفيصل" يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" في الرياض

شهد مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته التاسعة، الذي انطلقت جلساته أمس الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، لقاءً على هامش المؤتمر جمع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.