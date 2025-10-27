"الفيصل" يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" في الرياض

شهد مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته التاسعة، الذي انطلقت جلساته أمس الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، لقاءً على هامش المؤتمر جمع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.
وعن زيارة إنفانتينو للمملكة، كتب الحساب الرسمي لوزير الرياضة "الفيصل" عبر منصة "إكس": "سعدت بلقاء السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، خلال زيارته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار".
وأضاف: "نُرحب به في المملكة، ونُقدّر اهتمامه بمواصلة التعاون في بناء منظومة كروية أكثر تطورًا وتأثيرًا".