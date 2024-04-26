الأخضر الأولمبي يودّع كأس آسيا بخسارته من أوزبكستان

فشل المنتخب السعودي في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بخسارته أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، يوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وسجل حسين نورتشاييف "45+2"، والبديل عمر علي رحمانوللاييف "84"؛ هدفَي الفوز لصالح منتخب أوزبكستان.