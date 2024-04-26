الأخضر الأولمبي يودّع كأس آسيا بخسارته من أوزبكستان

فشل المنتخب السعودي في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بخسارته أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، يوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وسجل حسين نورتشاييف "45+2"، والبديل عمر علي رحمانوللاييف "84"؛ هدفَي الفوز لصالح منتخب أوزبكستان.
وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه اللاعب "أيمن يحيى".
وتأهّل منتخب أوزبكستان ليلتقي في الدور قبل النهائي مع إندونيسيا التي تغلبت على منتخب كوريا الجنوبية بفارق ركلات الترجيح "11-10" بعد تعادل الفريقين "2-2" في الوقتين الأصلي والإضافي.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهّل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.