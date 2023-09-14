رياضة
الحكم عبدالله الشهري ينضم رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا
انضم حكم الساحة عبدالله الشهري رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا، وذلك بعد اجتيازه للدورة التدريبية التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لحكام الفيديو الدوليين خلال الفترة من 26-30 أغسطس الماضي.
ووفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، جاءت الدورة ضمن برنامج إعداد حكام الفيديو من قبل الاتحاد الآسيوي للبطولات والاستحقاقات القادمة أبرزها كأس آسيا "قطر 2023" ودوري أبطال آسيا 2023-2024 وتصفيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يشارك الحكم عبدالله الشهري في دورة إعداد حكام مباريات النخبة في الاتحاد الآسيوي المقررة في نوفمبر المقبل.