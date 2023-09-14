الحكم عبدالله الشهري ينضم رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا

انضم حكم الساحة عبدالله الشهري رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا، وذلك بعد اجتيازه للدورة التدريبية التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لحكام الفيديو الدوليين خلال الفترة من 26-30 أغسطس الماضي.