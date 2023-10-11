ضمن الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر تحت23 يدشن تدريباته في معسكر الرياض

دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.