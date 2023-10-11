رياضة

ضمن الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر تحت23 يدشن تدريباته في معسكر الرياض

استدعاء الحارس مالك طوله
لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً خلال الحصة التدريبية
لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً خلال الحصة التدريبية

دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي.

ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الخميس تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من ناحية أخرى، استدعى الجهاز الفني للأخضر الحارس مالك طوله للانضمام إلى المعسكر بالرياض.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.

الرياض
المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً
كأس آسيا تحت 23 عاماً

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