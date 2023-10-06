"بنزيما" و"محرز" يقودان تشكيلتَي الاتحاد والأهلي في "ديربي جدة"

أدوار مندي "حراسة المرمى"، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، غابري فيغا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، فراس البريطان.