"بنزيما" و"محرز" يقودان تشكيلتَي الاتحاد والأهلي في "ديربي جدة"

كشف البرتغالي "نونو سانتو" عن التشكيلة التي سيدخل بها مباراة "ديربي جدة" أمام جاره وغريمه التقليدي الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وشهدت تشكيلة حامل اللقب عودة النجم الفرنسي "كريم بنزيما" الذي غاب عن منافسات الجولة الماضية بداعي الإصابة، كما شهدت مشاركة البرازيلي "إيغور كوناردو".
حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان"
خط الوسط: فابينو، إيغور كوناردو، نغولو كانتي.
خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو.
وفي المقابل أعلن الألماني "ماتياس يايسله" المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
أدوار مندي "حراسة المرمى"، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، غابري فيغا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، فراس البريطان.
يشار إلى أن الاتحاد يحتلّ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.