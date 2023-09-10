في ختام معسكره بنيوكاسل.. الأخضر يبدأ استعدادَه للقاء كوريا الجنوبية

واصل المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباتِه في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية خلال الفترة "3 - 12" من شهر سبتمبر الجاري. ويستعدّ الأخضر لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًّا بعد يوم غد الثلاثاء على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ميدانيًّا: أجرى لاعبو الأخضر حصتَهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متّصل، واصل اللاعبُ "رياض شراحيلي" برنامجَه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.