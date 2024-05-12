اتحاد التايكوندو يختتم بطولة المملكة النسائية بعنيزة

نظم الاتحاد السعودي للتايكوندو، بطولة المملكة النسائية على صالة نادي النجمة بعنيزة، خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.
جاء ذلك بمشاركة 24 ناديًا، ومنافسين للمرة الأولى على خارطة اللعبة كـ"العلا والليث والفاروق وجبّه".
حضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري، حفل الختام وكرّم الفائزات.
وجاء الترتيب العام للفراشات والزهرات للبومسي، تصدر نادي الرياض، وحل نادي الهدى ثانيًا، والأهلي ثالثًا والقادسية رابعًا.
وعلى مستوى الفتيات والسيدات للبومسي، حقق نادي العلا كأس البطولة، والأهلي وصيفًا، والهدى ثالثًا والقادسية رابعًا.
وفي منافسات الكاروقي، والتي شهدت إثارة وارتفاع المستوى الفني عن سابقه واصل فريق "الشباب" تميّزه بتحقيق اللقب في فئة الفراشات والزهرات، والاتحاد وصيفًا، وحل الرياض ثالثًا والعلا رابعًا.
وعلى مستوى الفتيات والسيدات، حقق فريق الشباب كأس البطولة، وعاد نادي حراء للواجهة من جديد بتحقيق كأس المركز الثاني، والعلا ثالثًا، والقادسية رابعًا.
واتضح من خلال المنافسات جاهزية الأندية واتساع قاعدة الفئات السنية بشكل كبير وارتفاع المستوى الفني للسيدات؛ بسبب سماح الاتحاد بإضافة لاعبة محترفة لكل فريق وفق شروط وأنظمة لائحية تم اعتمادها بمجلس إدارة الاتحاد.
وجاء اختيار مدينة عنيزة لتنظيم البطولة، وفق الخطط الاستراتيجية لنشر اللعبة في العديد من مناطق ومدن المملكة، مما ساهم في حضور جماهيري كبير يفوق الأعداد المتوقعة.
وشارك في إدارة المنافسات حكام من العنصر النسائي، تولين كل المهام التنظيمية والتحكيمية، وفق نظام الاتحاد الدولي للعبة، وهنّ: "سحر مؤمنة، ومرام مطر، ونجود إمام، وصفاء النعماني، ورحاب آل سيف، ومنال العندس، وهتوف العقيل، وضحى الرشيد، وخلود الحربي".
وفي نهاية البطولة، كرم الاتحاد، مُشرف لعبة التايكوندو بمنطقة القصيم المدرب القدير علي العيسى، ومشرف الرياضات المختلفة بنادي النجمة راكان القنيعير، على الجهد المبذول في إنجاح البطولة.