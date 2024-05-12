اتحاد التايكوندو يختتم بطولة المملكة النسائية بعنيزة

وشارك في إدارة المنافسات حكام من العنصر النسائي، تولين كل المهام التنظيمية والتحكيمية، وفق نظام الاتحاد الدولي للعبة، وهنّ: "سحر مؤمنة، ومرام مطر، ونجود إمام، وصفاء النعماني، ورحاب آل سيف، ومنال العندس، وهتوف العقيل، وضحى الرشيد، وخلود الحربي".