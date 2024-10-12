"الألعاب السعودية".. "دليل بنت نهار" تتوج أبطال "الترايثلون"

توجت الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار، الفائزين والفائزات في منافسات السباق الثلاثي، التي نظمت، اليوم السبت، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة.
جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لسباق الثلاثي "الترايثلون" علي مقبول.
وأحرزت جيسيكا أرنزن، الميدالية الذهبية (سيدات) بزمن 58:41 دقيقة. بينما حصدت سارة كينيدي، الميدالية الفضية بزمن 1:01:19، في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى كرمة الجارودي بزمن 1:04:33.
وفي منافسات (الرجال)، انتزع أوسكار رودريغز، الميدالية الذهبية بزمن 49:37 دقيقة. فيما نال ريان الخويطر، الميدالية الفضية بزمن 50:43 دقيقة، وأحرز إبراهيم الزايدي الميدالية البرونزية بزمن 51:59 دقيقة.