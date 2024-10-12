"الألعاب السعودية".. "دليل بنت نهار" تتوج أبطال "الترايثلون"

توجت الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار، الفائزين والفائزات في منافسات السباق الثلاثي، التي نظمت، اليوم السبت، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة.