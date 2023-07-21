نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز على رادار الدوري السعودي

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، تلقّى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الانتقال إلى أحد أنديته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف موقع "Tyc sports" الأرجنتيني أن ناديًا سعوديًّا، دون الكشف عن اسمه، قدم عرضًا ضخمًا للاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مدته 4 سنوات، براتب سنوي قيمته 60 مليون يورو.
وأفاد التقرير بأن الهداف الأرجنتيني لم يمنح الضوء الأخضر لبداية المفاوضات مع المفاوضين السعوديين، كما أن النادي الراغب في التعاقد مع لاوتارو لم يبدأ بعد المحادثات مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي.
وأشار التقرير ذاته إلى أن نادي إنتر ميلان سيخوض معسكرًا إعداديًّا للموسم الجديد في الفترة الممتدّة بين 24 يوليو و1 أغسطس في اليابان؛ إذ سيواجه النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في الـ27 من يوليو في أوساكا، قبل أن يلعب وصيف بطل دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في 1 أغسطس بطوكيو.
من جانبه أكّد الصحفي سيزار لويس ميرلو، أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز يمتلك بالفعل عرضًا لمدة 4 سنوات، براتب 60 مليون يورو في الموسم الواحد؛ مما سيجعله ضمن اللاعبين الأعلى رواتب في العالم.
ولم يعط مارتينيز الضوء الأخضر حتى الآن للموافقة على العرض؛ ولذلك لا توجد مفاوضات مع إنتر ميلان حتى الآن، بخصوص التعاقد مع النجم الأرجنتيني.