نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز على رادار الدوري السعودي

وأشار التقرير ذاته إلى أن نادي إنتر ميلان سيخوض معسكرًا إعداديًّا للموسم الجديد في الفترة الممتدّة بين 24 يوليو و1 أغسطس في اليابان؛ إذ سيواجه النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في الـ27 من يوليو في أوساكا، قبل أن يلعب وصيف بطل دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في 1 أغسطس بطوكيو.