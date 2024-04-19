دوري روشن للمحترفين: النصر يعود بريمونتادا ويقسو على الفيحاء بثلاثية

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي النصر، انتصارًا مثيرًا على شقيقه الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.
وكان الفيحاء البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه "ساكالا" في الدقيقة 6، قبل أن يعود النصر للمباراة بهدف التعادل عن طريق عبدالإله العمري في الدقيقة 72.
وأضاف النجم السنغالي "ساديو ماني" الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 76 و82.
وشهدت المباراة ُ طردَ محترف الفيحاء "فاشون ساكالا" بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 عقب ضربه لمحترف النصر "أوتافيو".
بتلك النتيجة يرفع نادي النصر رصيده عند النقطة 68 في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.