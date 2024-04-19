دوري روشن للمحترفين: النصر يعود بريمونتادا ويقسو على الفيحاء بثلاثية

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي النصر، انتصارًا مثيرًا على شقيقه الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.