"رونالدو" و"ميسي" في مواجهة تاريخية بالرياض في 19 يناير

وبعد أسابيع من هذه الخطوة ينتظر أن تستمتع الجماهير بمواجهة كروية غير متوقعة، عندما يتواجه أسطورتا كرة القدم في مواجهة ودية بالرياض؛ حيث سيلاقي فريق باريس سان جرمان الفرنسي - الذي يلعب ميسي ضمن صفوفه - فريقًا مكونًا من أبرز لاعبي النصر والهلال، ضمن بطولة "موسم الرياض"، على استاد مرسول بارك في الرياض، يوم 19 يناير المقبل.