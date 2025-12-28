كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط لعام 2025

وانتزع رونالدو الجائزة متفوقًا على ثنائي دوري روشن السعودي: الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، والجزائري رياض محرز، جناح الأهلي.

وأسهم «الدون» في حصول منتخب بلاده الأول على دوري أمم أوروبا. وخلال الحفل ذاته، نال منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخبٍ للعام الجاري.

وحصل رونالدو (40 عامًا)، للعام الثالث على التوالي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.