الهلال يبحث عن استعادة الصدارة من بوابة الأخدود.. والرائد يسعى للهروب من مناطق الخطر

تُختتم مساء اليوم مباريات الجولة الـ9 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بـ3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
يدخل الهلال المباراة وهو بالمركز الثاني، ولديه 20 نقطة، بينما يشارك الأخدود باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط فقط، ويحتل المركز الـ14.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة باللقاء وهو بالمركز الـ8 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، في حين يأتي الفيحاء بالمركز التاسع، ويمتلك 10 نقاط.
يُقام اللقاء بين الرائد والخليج في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الرائد المواجهة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير)، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ12، ويمتلك 8 نقاط.