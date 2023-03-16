المستشار القانوني "الشيخي": الأهلي ممنوع من التسجيل لفترتين.. لهذا السبب

وزاد: "جرابان فسخ عقده لسبب مشروع، والفيفا لم يقتنع بحجة الأهلي بأن اللاعب لم يكن لديه حساب بنكي محلي من أجل تحويل المبالغ، وتم تغريم الأهلي أكثر من 4 ملايين ريال، بالإضافة إلى غرامات شهرية، ولن يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد مثل عبد الله عطيف وسميحان النابت".