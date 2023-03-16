المستشار القانوني "الشيخي": الأهلي ممنوع من التسجيل لفترتين.. لهذا السبب

قال أحمد الشيخي المستشار القانوني لبرنامج "برا الـ18" والذي يبث عبر قناة ssc، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر حرمان الأهلي من تسجيل الصفقات لفترتين.
وتابع "الشيخي": "الأهلي لم يلتزم بسداد رواتب اللاعب لويس جرابان، والفيفا قرر حرمانه من القيد فترتين".
وزاد: "جرابان فسخ عقده لسبب مشروع، والفيفا لم يقتنع بحجة الأهلي بأن اللاعب لم يكن لديه حساب بنكي محلي من أجل تحويل المبالغ، وتم تغريم الأهلي أكثر من 4 ملايين ريال، بالإضافة إلى غرامات شهرية، ولن يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد مثل عبد الله عطيف وسميحان النابت".
واختتم الشيخي: "استبعد خصم النقاط من الأهلي في الفترة الحالية، والنادي غير ملزم بالسداد إلا بعد صدور قرار نهائي من محكمة CAS".