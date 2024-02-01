توافد الجماهير مبكّرًا لحضور "الرقصة الأخيرة" بين فريق "كريستيانيو رونالدو" وفريق "ميسي"

وأطلق على هذه المواجهة المرتقبة ليلة "الرقصة الأخيرة"، التي تجمع رفاق قائد النصر الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، والذي لم تتأكّد مشاركته حتى كتابة الخبر، وبين حامل كأس العالم الأخيرة 2022، النجم التاريخي الأرجنتيني "ميسي"، والذي يقود فريقه "إنتر ميامي" الأمريكي، وسط حضور جماهيري كبير متوقّع أن يتجاوز الـ20 ألف متفرج.