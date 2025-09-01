غداً.. الطائف تشهد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن

تتجه أنظار رياضيي ومحبي سباقات الهجن، غداً الثلاثاء، إلى محافظة الطائف، وتحديداً إلى ميدان الطائف التاريخي، حيث تنطلق أولى أشواط مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.
تبدأ منافسات المهرجان بإقامة 92 شوطاً لفئة الحقايق، تقطع فيها الهجن المشاركة على مدى ثلاثة أيام، بفترتين صباحية ومسائية، مسافة إجمالية تبلغ 184 كيلومتراً، بواقع شوطين (2 كيلومتر لكل شوط). وتُختتم المنافسات في اليوم الثالث بإقامة أشواط كأس مهرجان ولي العهد الأربعة لفئة الحقايق خلال الفترة المسائية.
وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان كامل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان الطائف للهجن، لاستقبال أشواط النسخة السابعة من أحد أهم مهرجانات الهجن في العالم.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في الثاني من أغسطس الماضي تفاصيل البرنامج الزمني للمهرجان، متضمناً إقامة 249 شوطاً لفئات الهجن المعتمدة، إضافة إلى 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة الجوائز 50 مليون ريال.
شملت الاستعدادات إعادة تهيئة وصيانة أرضية الميدان التاريخي وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يتضمن المضمار الرئيسي البالغ طوله 10 كيلومترات، 6 مسارات مسفلتة: 3 داخلية، ومساران خارجيان خُصصا لملاك الهجن، إضافة إلى مسار للإعلاميين والقنوات الناقلة. ويحيط بالميدان سياج خارجي يمنع دخول الأفراد، فيما يبلغ عرض المضمار عند خط البداية 40 متراً، و12 متراً عند خط النهاية.
ويُعد ميدان الطائف للهجن الميدان الوحيد من بين 45 ميداناً في المملكة، وتعمل إضاءته الرئيسة والفرعية بالطاقة الشمسية خلال أيام المهرجان وبقية بطولات الاتحاد السعودي التي تقام فيه.
انطلقت النسخة الأولى من المهرجان عام 2018م، ليصبح محطة سنوية بارزة في خارطة الفعاليات التراثية والرياضية بالمملكة، بهدف تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية. ويحظى المهرجان بإقبال متزايد من جماهير ومحبي رياضة الهجن داخل المملكة وخارجها.
أسهم المهرجان منذ انطلاقه في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، من خلال فعاليات متنوعة تدعم الموروث الشعبي وتعزز حضوره، إلى جانب ترسيخ صورة المملكة كحاضنة للتراث والهوية.
حصد المهرجان خلال دوراته السابقة 5 جوائز محلية ودولية، من أبرزها 4 جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية: جائزتان في عام 2018 (لأكبر عدد مطايا مشاركة في العالم وأكبر مجسم هجن مضيء)، وجائزة مماثلة في عام 2019، إضافة إلى جائزة جديدة في نسخة 2024. كما نال جائزة مكة للتميُّز الاقتصادي لعام 2023 تقديراً لمساهماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.