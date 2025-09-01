غداً.. الطائف تشهد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن

حصد المهرجان خلال دوراته السابقة 5 جوائز محلية ودولية، من أبرزها 4 جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية: جائزتان في عام 2018 (لأكبر عدد مطايا مشاركة في العالم وأكبر مجسم هجن مضيء)، وجائزة مماثلة في عام 2019، إضافة إلى جائزة جديدة في نسخة 2024. كما نال جائزة مكة للتميُّز الاقتصادي لعام 2023 تقديراً لمساهماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.