بنزيما يصل إلى جدة.. وتذاكر حفل تقديمه توشك على النفاد

وصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى مدينة جدة بعد انضمامه إلى نادي الاتحاد بعقد يمتد حتى 2026، تمهيدًا لتقديمه إلى الجماهير ووسائل الإعلام.
وكان نادي الاتحاد أعلن يوم أمس تعاقده مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ليمثله في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، ليكون بذلك أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسيقيم النادي غدًا الخميس حفل تقديم للاعبه الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك عند الساعة (8:45) مساءً.
يُشار إلى أن تذاكر حفل تقديم أسطورة ريال مدريد السابق، قد أوشكت على الانتهاء بعد ساعات قليلة من طرحها أمام الجماهير، حيث بيعت إلى الآن قرابة 50 ألف تذكرة.