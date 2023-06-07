بنزيما يصل إلى جدة.. وتذاكر حفل تقديمه توشك على النفاد

يُشار إلى أن تذاكر حفل تقديم أسطورة ريال مدريد السابق، قد أوشكت على الانتهاء بعد ساعات قليلة من طرحها أمام الجماهير، حيث بيعت إلى الآن قرابة 50 ألف تذكرة.