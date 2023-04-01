مفاجأة.. كورينثيانز يتفق مع "تاليسكا" للرحيل عن "النصر"

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن تاليسكا، الذي كان من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النصر، غيّر رأيه فجأة وفتح أبواب التفاوض مع الفرق البرازيلية، مضحّيًا براتبه الضخم مع النصر.