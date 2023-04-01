مفاجأة.. كورينثيانز يتفق مع "تاليسكا" للرحيل عن "النصر"

كشف موقع "mercadodofutebul" البرازيلي، عن اتفاق نادي كورينثيانز مع أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع، نقلًا عن الصحفي كارلوس سيريتو: إن إدارة النادي البرازيلي استطاعت الاتفاق مع وكيل تاليسكا، للحصول علي خدماته، وموافقة اللاعب على مغادرة النصر، بسبب الرواتب المتأخرة، بالرغم من نفي النادى السعودي ذلك الأمر.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن تاليسكا، الذي كان من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النصر، غيّر رأيه فجأة وفتح أبواب التفاوض مع الفرق البرازيلية، مضحّيًا براتبه الضخم مع النصر.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عامًا، في 2024؛ حيث وقع للنصر في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتلّ أندرسون تاليسكا، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي، بتسجيله 14 هدفًا، بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد صاحب الـ15 هدفًا، بعد مرور 21 جولة من الدوري السعودي.