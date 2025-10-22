النصر يهزم غوا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2025–2026، بعد فوزه على مضيفه غوا الهندي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.