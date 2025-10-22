النصر يهزم غوا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2025–2026، بعد فوزه على مضيفه غوا الهندي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.
جاءت بداية اللقاء قوية من جانب النصر، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر المهاجم البرازيلي أنجيلو غابرييل، بعدما تلاعب بدفاع غوا وسدد كرة قوية سكنت الشباك عند الدقيقة العاشرة.
واصل النصر ضغطه الهجومي، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 27 عن طريق هارون كمارا، الذي استلم عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في الزاوية الصعبة، مانحًا "العالمي" أريحية أكبر في النتيجة.
وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، قلص غوا النتيجة بواسطة البديل بريسون فيرنانديز، الذي استغل خطأ دفاعيًا وسدد كرة على يمين الحارس البرازيلي بينتو، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2–1.
وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الفرص دون أن يتمكنا من التسجيل، رغم محاولاتهما المستمرة، لينتهي اللقاء بفوز ثالث للنصر في مشواره القاري، بينما تلقى غوا خسارته الثالثة تواليًا.
وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع طرد لاعب غوا تيمور سيلفا بعد حصوله على بطاقة حمراء، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
وبهذه النتيجة، يتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، عقب فوزه على استقلال دوشنبه بخماسية، ثم على الزوراء بهدفين دون رد، في حين يقبع غوا في المركز الرابع بلا نقاط.