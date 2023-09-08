"الأخضر" يخسر وديته الأولى تحت قيادة مانشيني من أمام كوستاريكا بثلاثية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الودية الأولى تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من أمام منتخب كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الجمعة، على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وافتتح المنتخب الكوستاريكي أهداف المباراة مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 بواسطة المدافع كالفو مستغلاً خروجًا خاطئًا من الحارس نواف العقيدي في إبعاد الكرة؛ ليتابعها برأسه داخل الشباك.
وبسيناريو مشابه أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني، وهذه المرة عن طريق أوجالدي، الذي تابع عرضية مثالية برأسه في المرمى، وذلك بالدقيقة الـ33.
وعلى وقع هذه النتيجة انتهى الشوط الأول.
ونجح المنتخب السعودي في تقليص النتيجة بواسطة المدافع علي البليهي بعد أن تابع تمريرة فراس البريكان برأسه داخل شباك الحارس كيلور نافاس في الدقيقة الـ68.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عزز منتخب كوستاريكا تقدُّمه بالهدف الثالث عن طريق المهاجم ليال بتصويبة قوية، سكنت شباك الحارس نواف العقيدي.