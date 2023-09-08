"الأخضر" يخسر وديته الأولى تحت قيادة مانشيني من أمام كوستاريكا بثلاثية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الودية الأولى تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من أمام منتخب كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الجمعة، على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي تنطلق في شهر يناير المقبل.