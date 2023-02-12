بعد إنجاز وصافة كأس العالم رئيس الهلال "بن نافل" : احترمت كرسي الرئاسة.. ونعمل كمجموعة واحدة

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، إنه سعيد بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022، الأحد، وذلك بعد وصول البعثة إلى الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمة من الرباط العاصمة المغربية عقب الفراغ من المشاركة في مونديال الأندية.