بعد إنجاز وصافة كأس العالم رئيس الهلال "بن نافل" : احترمت كرسي الرئاسة.. ونعمل كمجموعة واحدة

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، إنه سعيد بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022، الأحد، وذلك بعد وصول البعثة إلى الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمة من الرباط العاصمة المغربية عقب الفراغ من المشاركة في مونديال الأندية.
وزاد بن نافل في حديث للناقل الرسمي (قنوات SSC): «سعداء بالعودة إلى أرض الوطن، شرفنا السعودية خير تشريف وسعداء بهذا الاستقبال والتكريم، كما أن تحقيق الهلال المركز الثاني في مونديال الأندية يعد انعكاسًا لرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، واهتمام وزارة الرياضة بتطوير القطاع الرياضي».
وتابع: «عملنا في الهلال من بداية فترة رئاستي، ولبينا رغبة الجماهير في جميع المشاركات والاستحقاقات، شاركنا 3 مرات في كأس العالم واتفقنا في مجلس الإدارة على انتهاء دور المشاركة فقط، والآن نهدف إلى تحقيق اللقب».
وعن الميدالية الفضية ومواجهة ريال مدريد قال: «الأوضاع الصعبة تبين لك الرجال والمجموعة القوية والتخطيط السليم والثقة وروح التعاون تجعلك تظهر بشكل مشرف، الجميع هدفهم في الهلال تمثيل السعودية خير تمثيل، العوامل ساعدتنا لنصبح في المركز الثاني، قدمنا مباريات جيدة في وقت قصير، مستوانا كان مميزًا أمام ريال مدريد، وفي الأيام المقبلة نتمنى أن نواصل مسيرتنا».
وختم حديثه: «احترمت كرسي رئاسة الهلال وكل من رأس الكيان، احترمت أدبيات الهلال وآمنت بمجلس إدارتي وعملنا هو عمل المجموعة الواحدة".