رامون دياز: قدَر الهلال أن يكون الوحيد الذي يلعب ضِمن سلسلة ضغوط كبيرة

وتابع مدرب الهلال: "لاعبو الهلال قدّموا جهدًا كبيرًا في ظل المجهود الخرافي وضغط المباريات في العديد من المنافسات، قدَر الهلال أن يكون الوحيد الذي يلعب ضمن سلسلة ضغوط كبيرة".