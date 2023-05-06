رامون دياز: قدَر الهلال أن يكون الوحيد الذي يلعب ضِمن سلسلة ضغوط كبيرة

تحدّث الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة، عن مباراة النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني، وعن أسباب الخسارة اليوم.
وخسر الهلال أمام أوراوا الياباني بنتيجة (1/0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002 في عاصمة اليابان "طوكيو".
وقال دياز خلال تصريحات إعلامية: "كانت مباراة قوية، لم نكن نستحق الخسارة، لقد لعبنا أفضل من مباراة الذهاب، الخطأ أثّر علينا، وأشكر اللاعبين على الأداء".
وأضاف "دياز" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر الإدارة على العمل الجبار الذي قامت به، أشكر اللاعبين على ما قدموه من جهد؛ ولكن لم يحالفنا الحظ اليوم ونعتذر للجماهير".
وتابع مدرب الهلال: "لاعبو الهلال قدّموا جهدًا كبيرًا في ظل المجهود الخرافي وضغط المباريات في العديد من المنافسات، قدَر الهلال أن يكون الوحيد الذي يلعب ضمن سلسلة ضغوط كبيرة".
وختم رامون دياز حديثه: "أعلم أن اللاعبين قد بذلوا جهدًا كبيرًا، وأكرر شكري لهم، وللأسف لم يكن الحظ حليفنا، وأشكر الإدارة التي منحتني الفرصة مرتين ووصلت لنهائي دوري أبطال آسيا".