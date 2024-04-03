11 حكمًا عربيًا لإدارة مباريات منافسات الرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، 98 حكمًا وحكمة من 45 دولة، بينهم 11 عربيًا لإدارة مباريات منافسات الرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024.
وضمت القائمة 21 حكمًا للساحة، و42 حكمًا مساعدًا، و20 حكمًا لتقنية الفيديو، و6 حكام دعم.
واختارت اللجنة أربعة حكام عرب للساحة، هم: الإماراتي عادل النقبي، والموريتاني دحان بيدا، والسوداني محمود علي إسماعيل، والمغربية بشرى كربوبي، وأربعة مساعدين هم الجيبوتي أحمد عبد الرزاق، والإماراتيان سبت عبيد سرور وأحمد سعيد الراشدي، والمغربية فتيحة الجرموني، وثلاثة للفيديو هم القطري خميس المري، والمصري محمود عاشور، والجزائري لحلو بن براهم.
وتنطلق منافسات الرجال 25 يوليو المقبل قبل يومين من حفل افتتاح الأولمبياد، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب «بارك دي برنس» 9 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات السيدات في اليوم ذاته، 25 يوليو، وتنتهي في العاشر من أغسطس المقبل.