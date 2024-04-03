11 حكمًا عربيًا لإدارة مباريات منافسات الرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024

وتنطلق منافسات الرجال 25 يوليو المقبل قبل يومين من حفل افتتاح الأولمبياد، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب «بارك دي برنس» 9 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات السيدات في اليوم ذاته، 25 يوليو، وتنتهي في العاشر من أغسطس المقبل.