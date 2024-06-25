بخطاب من وزارة الرياضة.. اعتماد مجلس إدارة النصر برئاسة "المهيدب"

وقدم "المهيدب" شكره الجزيل لكافة رجالات نادي النصر، وجماهيره الأوفياء على الدعم الكبير والوقفة الصادقة مع مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يعتبر حافزًا كبيرًا ودافعًا حقيقيًّا لتقديم كل ما يمكن من عمل وجهد من أجل تحقيق النجاح، بإذن الله، وإسعاد كافّة محبّي وجماهير نادي النصر الأوفياء، معربًا عن سعادته بهذا الالتفاف من جميع محبّي النادي على قلب رجل واحد.