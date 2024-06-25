بخطاب من وزارة الرياضة.. اعتماد مجلس إدارة النصر برئاسة "المهيدب"

تلقّى مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًّا من وزارة الرياضة يفيد باعتماد مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية برئاسة إبراهيم بن عبدالله المهيدب؛ ليباشر بذلك مهام عمله الرسمية.
من جانبه قدم رئيس المجلس إبراهيم المهيدب شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي النصر السابق برئاسة مسلي آل معمر، وكافة الأعضاء؛ على الجهود والعمل المخلص طوال فترة عملهم في ناديهم النصر، متمنيًا لهم التوفيق بإذن الله.
وقدم "المهيدب" شكره الجزيل لكافة رجالات نادي النصر، وجماهيره الأوفياء على الدعم الكبير والوقفة الصادقة مع مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يعتبر حافزًا كبيرًا ودافعًا حقيقيًّا لتقديم كل ما يمكن من عمل وجهد من أجل تحقيق النجاح، بإذن الله، وإسعاد كافّة محبّي وجماهير نادي النصر الأوفياء، معربًا عن سعادته بهذا الالتفاف من جميع محبّي النادي على قلب رجل واحد.
وأكّد المهيدب أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة حضروا من أجل إسعاد جماهير النصر الوفيّة، وقبل أنْ يتشرّفوا بمجلس إدارته، هم عاشقون ومحبون لهذا الكيان العظيم؛ لذا فإن القلوب قبل أبواب النادي ستكون مفتوحة لكافة النصراويين، من أجل الارتقاء بكيان النصر الكبير وتحقيق تطلعات محبّيه بإذن الله.