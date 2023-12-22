الشباب ينافس فنربخشة التركي ويقدم عرضًا لـ"ستيفان سافيتش"

كشفت صحيفة "fotospor" التركية عن تلقي اللاعب المونتينيغري، ستيفان سافيتش، نجم أتليتكو مدريد الإسباني عرضاً من أحد الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأفادت ذات الصحيفة بحسب مصادر مقربة من اللاعب أنه حصل على عرضين خلال الأيام الماضية، لكنهما ليسا رسميين بعد، أحدهما من الشباب السعودي، والآخر من فنربخشة التركي.
وأكدت الصحيفة على أن النادي السعودي مستعد لدفع ما يصل إلى 14 مليون يورو من أجل انتقال مدافع أتليتكو مدريد إلى الدوري السعودي في يناير المقبل .
يلعب ستيفان سافيتش، البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف أتليتكو مدريد منذ يوليو 2015، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 6 ملايين يورو.