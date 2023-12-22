الشباب ينافس فنربخشة التركي ويقدم عرضًا لـ"ستيفان سافيتش"

يلعب ستيفان سافيتش، البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف أتليتكو مدريد منذ يوليو 2015، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 6 ملايين يورو.