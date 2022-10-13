سيقام في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر.. رسميًّا "روشن" الشريك التقديمي لسلسلة ليف جولف جدة

قبل الظهور الأول لـLIV Golf في الشرق الأوسط، الذي سيقام في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر في نادي رويال جرينز جولف كونتري كلوب في جدة، أعلنت ليف جولف اليوم عن اتفاقية شراكة مع روشن، المطور العقاري الرائد في المملكة.
وسيحمل الحدث السابع للسلسلة اسم "ليف جولف جدة" الذي تقدّمه روشن.
وستضم بطل البطولة الحالي كاميرون سميث، و12 فائزًا رئيسيًّا من بين 48 لاعبًا، بما في ذلك الفائزون الدوليون السابقون: داستن جونسون وهارولد فارنر الثالث، وغرايم ماكدويل.
وتشهد السلسلة الأولى من نوعها على شكل فردي وجماعي، تنافس المحترفين في 12 فريقًا من أربع فرق مع انطلاقة مصحوبة بالموسيقى والترفيه في الملعب؛ لخلق طاقة وبيئة مميزة لا ترتبط غالبًا بالجولف.
تتوفر التذاكر لعشاق الجولف في المنطقة للذهاب إلى رويال غرينز لقضاء لحظة مهمة في تاريخ تطور الجولف. وتتوفر التذاكر التي تبدأ أسعارها من 95 ريالًا، على موقع .
وصرح ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في روشن: "تجلب سلسلة LIV Golf Invitational Series ابتكارات إلى الجولف تعمل على مواكبة التطورات المستقبلية للرياضة، ونحن فخورون بأن نكون الشريك التقديمي لهذا الحدث المميز الذي يضم أفضل اللاعبين العالميين الذين يتنافسون في الشرق الأوسط أمام جمهور من مختلف دول العالم".
وأضاف جروفر قائلًا: "إلى جانب عرض أفضل المنافسات في ختام الموسم العادي للسلسلة، فإنه يشرفنا دعم الجهود الخيرية التي تبذلها ليف جولف، والتي تحدث تأثيرًا إيجابيًّا في المجتمعات المضيفة للبطولة في كافة أنحاء العالم".
بالإضافة إلى العمل كشريك تقديمي سيدعم المطور العقاري منصة LIV to Give من LIV Golf. وكان الإعلان عن منصة LIV to Give قد تم في وقت سابق من العام الحالي، وهي منصة تدعم التعليم والتطوير الوظيفي والاستدامة وبرامج الجولف التي تخلق تغييرًا إيجابيًّا، وتعزز رفاهية المجتمعات في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما ستدعم روشن جمعية "KAYL" لمكافحة السمنة في المملكة من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية "يحييك"، وذلك بالتعاون مع LIV to Give. وتتماشى مهمة "KAYL" مع القيم الأساسية لروشن المتمثلة في تعزيز نمط حياة صحي؛ حيث تكافح "KAYL" معدلات السمنة المتزايدة في المملكة عن طريق المساهمة في رفع مستوى الوعي.
ويرتكز حضور روشن الرياضي في مختلف أنحاء المملكة على العديد من الشراكات مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة والدوري السعودي للمحترفين وماراثون الرياض. وتؤكد هذه الشراكة الجديدة التزام الشركة المستمر بالمشاركة الفعالة في دعم الألعاب الرياضية.
من جهته صرح الرئيس التنفيذي والمفوض لشركة ليف جولف، جريج نورمان قائلًا: "نفخر بأن روشن هي شريكنا الذي سيقدم نهائي الموسم العادي لسلسلة Invitational Series في هذا العام المهم لـLIV Golf". وأضاف نورمان: "ليف جولف متشوقة لجلب أفضل لاعبي الجولف في العالم إلى الشرق الأوسط للتنافس في صيغتنا المبتكرة التي تغير لعبة الجولف إلى أداة لفعل الخير، وسيواصل دورينا خلق فرص جديدة للاعبين والمشجعين للاستمتاع بهذه الرياضة الرائعة".