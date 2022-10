سيقام في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر.. رسميًّا "روشن" الشريك التقديمي لسلسلة ليف جولف جدة

بالإضافة إلى العمل كشريك تقديمي سيدعم المطور العقاري منصة LIV to Give من LIV Golf. وكان الإعلان عن منصة LIV to Give قد تم في وقت سابق من العام الحالي، وهي منصة تدعم التعليم والتطوير الوظيفي والاستدامة وبرامج الجولف التي تخلق تغييرًا إيجابيًّا، وتعزز رفاهية المجتمعات في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما ستدعم روشن جمعية "KAYL" لمكافحة السمنة في المملكة من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية "يحييك"، وذلك بالتعاون مع LIV to Give. وتتماشى مهمة "KAYL" مع القيم الأساسية لروشن المتمثلة في تعزيز نمط حياة صحي؛ حيث تكافح "KAYL" معدلات السمنة المتزايدة في المملكة عن طريق المساهمة في رفع مستوى الوعي.