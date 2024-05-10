الاتفاق يكتسح شباك الاتحاد بخماسية نظيفة

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عن سابقه؛ فقد ظل الاتفاق في نهجه الهجومي ولعبه المفتوح حتى تمكن من تسجيل هدفه الخامس بعد 10 دقائق على البداية عن طريق الكاميروني إيكامبي، الذي سجل الهدف الثالث له "هاتريك"، والخامس لفريقه الاتفاق في شباك الاتحاد، بعد أن تلقى تمريرة بينية من فوفونا، وضعته بمواجهة المرمى، فلم يتوانَ في إسكانها الشباك.