الاتفاق يكتسح شباك الاتحاد بخماسية نظيفة

اكتسح فريق الاتفاق شباك مضيفه الاتحاد بتغلبه عليه بخماسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
دخل فريق الاتفاق المباراة بكل قوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا حينما أطلق الإيفواري سيكو فوفانا قذيفة من مسافة بعيدة، استقرت في شباك الاتحاد مانحًا التقدم لفريقه بعد مرور 5 دقائق على الانطلاقة.
وضاعف الفرنسي موسى ديمبيلي من تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء، احتسبها الحكم سلطان الحربي بعد تدخُّل فواز الصقور على المهاجم هارون كامارا، وذلك في الدقيقة الـ31.
هذا الهدف منح دفعة معنوية كبيرة للاعبي الضيوف؛ فواصلوا ضغطهم على حارس الاتحاد؛ وهو ما مكنهم من الوصول إلى هدفهم الثالث بعد تبادُل جميل للكرة بين لاعبي الاتفاق؛ لتصل الكرة إلى إيكامبي الذي تابع الكرة في المرمى، وذلك عند الدقيقة الـ35.
واستغل لاعبو الاتفاق انهيار دفاعات الاتحاد، وسجلوا الهدف الرابع بعد أربع دقائق عن طريق الكاميروني إيكامبي مستغلاً عرضية جميلة من محمد عبدالرحمن، تابعها في شباك الحارس محمد محاسنة.
وهذه المرة الأولى في تاريخه التي تستقبل فيها شباك الاتحاد 4 أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري المحترفين، بينما هي المرة الثانية التي يسجل فيها الاتفاق 4 أهداف بالشوط الأول في المسابقة بعد إنهائه الشوط الأول برباعية نظيفة ضد أبها في فبراير 2020.
بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عن سابقه؛ فقد ظل الاتفاق في نهجه الهجومي ولعبه المفتوح حتى تمكن من تسجيل هدفه الخامس بعد 10 دقائق على البداية عن طريق الكاميروني إيكامبي، الذي سجل الهدف الثالث له "هاتريك"، والخامس لفريقه الاتفاق في شباك الاتحاد، بعد أن تلقى تمريرة بينية من فوفونا، وضعته بمواجهة المرمى، فلم يتوانَ في إسكانها الشباك.
وبهذا الفوز الكبير رفع الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة؛ صعد من خلالها ثلاثة مراكز؛ ليصبح سادسًا، بينما توقف الرصيد النقطي للاتحاد عند النقطة الـ50، التي أبقته في المركز الخامس.