الهلال "يتنفس" بثلاثية الأخدود.. ويقتحم مربع الكبار

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه الأخدود إلى انتصار ثمين بنتيجة 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البلجيكي "إريك لامبريشتس"، في اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.