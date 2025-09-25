الهلال "يتنفس" بثلاثية الأخدود.. ويقتحم مربع الكبار

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه الأخدود إلى انتصار ثمين بنتيجة 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البلجيكي "إريك لامبريشتس"، في اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، وكان الأخدود البادئ في التسجيل عن طريق خالد ناري "د14" من خلال قذيفة أرسلها لا تُصد ولا تُرد في قلب مرمى حارس الهلال "ياسين بونو".
وفي "د21، 22" أضاع ثنائي الأزرق "ليوناردو" و"كايو" فرصة التعديل تباعًا.
وفي النفس الأخير من زمن الشوط الأول، وتحديدًا في "د45"، عدل "ليوناردو" النتيجة لفريقه الهلال من خلال رأسية جميلة أسكنها داخل الشباك.
وأضاف "ثيو هيرنانديز" في الوقت بدل الضائع "د45+4" الهدف الثاني للهلال بتسديدة أرضية قوية زاحفة.
وفي الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء هدفًا للهلال عن طريق "كوليبالي" في "د57" بداعي التسلل، ومثله أُلغِي هدف "ليوناردو" في "د68" للسبب ذاته.
وعاد "ليوناردو" لزيارة شباك الأخدود في "د79" بهدف ثالث للهلال، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.
بهذه النتيجة بلغ الهلال النقطة الثامنة في المركز الرابع، وبقي الأخدود متذيلاً قائمة الترتيب بدون نقاط.