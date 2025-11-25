"الفيصل" يشكر القيادة بعد إقرار مشروع نظام الرياضة

ويمتد أثر النظام ليشمل جوانب متعددة؛ إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، وينعكس صحيًا على المجتمع من خلال تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة. كما يعزز الجانب التنافسي برفع أداء المنتخبات والأندية على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا واسعة على الصعيد الوظيفي بزيادة الفرص الناتجة عن توسّع الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي. أما اجتماعيًا، فيُسهم النظام في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا من خلال رفع معدلات ممارسة الرياضة وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.